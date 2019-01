Teatro per le famiglie alla Fattoria didattica La Genovesa con "La guerra dei bottoni" 

La rassegna teatrale per famiglie “Teatro in Fattoria” giunge il 10 febbraio 2019 all'ultimo appuntamento con lo spettacolo La guerra dei bottoni di Bam!Bam!Teatro in collaborazione con Aga Associazioni Giochi Antichi.

La Guerra Dei Bottoni, spettacolo che ha debuttato a Verona nel 2014 in occasione del Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada e che è stato ospitato nelle principali rassegne di teatro ragazzi, è tratto dal romanzo omonimo di Louis Pergaud e racconta le vicende dei bambini di Longerverne che come ogni anno, dall'inizio della scuola, iniziano una “campagna bellica” contro i bambini di Verlains.

La “guerra”, feroce e senza alcuna esclusione di colpi, viene condotta a colpi di spade di legno, sassi, fionde e i disgraziati che cadono nelle mani del nemico vengono privati di tutti i bottoni, degli elastici e delle cinture. Per evitare la collera dei genitori i bambini di Longerverne escogiteranno un piano geniale.

Lo spettacolo, adatto dai 6 anni, inizia alle ore 16 ,00 presso la Fattoria didattica La Genovesa.

Informazioni e biglietti

Bam!Bam!Teatro - tel. 3270774022 // mail bambamteatro@gmail.com - www.bambamteatro.com

I posti sono limitati, si consiglia di prenotare mandando una mail e inviando un messaggio (ancheWhatsApp) al numero 327 0774022.

Biglietto unico €5,00