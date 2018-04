"La guerra da tre soldi" in scena al Teatro Camploy

La Compagnia Gino Franzi presenta al Teatro Camploy di Verona sabato 7 aprile alle ore 21.00 e domenica 8 aprile alle ore 16.30, lo spettacolo "La guerra da tre soldi" di Alberto Rizzi e per la Regia di Gino Franzi.

Lo spettacolo racconta in modo grottesco gli effetti della grande guerra nelle retrovie dove, in una sala, viene allestito uno spettacolo per i fanti che tornano dal fronte. Attraverso una carrellata di personaggi e una voce narrante, è sottolineata l’assurdità del conflitto che invece di risolvere i problemi, ne crea di ben più gravi. Accompagnamento di musiche dal vivo eseguite al pianoforte da Matteo Valerio.

(fonte Comune di Verona)