La Grigliata di San Marco al Parco, il prossimo 25 aprile a San Serafino

Per la prima volta in occasione della Festa di San Marco Evangelista, solennità patronale di Venezia e del Veneto, il prossimo mercoledì 25 aprile, il parco San Serafino si veste a festa. Comune e Pro Loco di Oppeano invitano la cittadinanza alla Grigliata di San Marco al Parco, a partire dalle ore 10.30. Saranno presenti i Clown 4… ad allietare con i loro spettacoli di giocoleria grandi e piccini. Inoltre intrattenimento musicale della Compagnia dell’Onda e trucca bimbi per tutti i bimbi presenti!

Sarà l’occasione per trascorrere una giornata in compagnia all’aria aperta, nella bellissima cornice del parco San Serafino, oggetto di recente sistemazione: il costo della grigliata, che verrà servita a partire dalle ore 12,00, è di 8,00 euro bevande escluse. Il piatto unico prevede salamella, pancetta, lonza, wurstel, petto di pollo, polenta e patatine.

È gradita la prenotazione al cell. 347 7613378 (sig. Matteo Tambalo, presidente Pro Loco di Oppeano).

“La festa di San Marco verrà celebrata anche a Oppeano il prossimo mercoledì 25 aprile quando ricorderemo San Marco Evangelista in una bella giornata da trascorrere in compagnia, allietata da gruppi musicali e artisti tutti di Oppeano; un’occasione davvero unica per ricordare le nostre radici e viverci a pieno lo spirito della comunità oppeanese”, commenta il Sindaco Pierluigi Giaretta.