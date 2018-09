Il 16 dicembre alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "La freccia azzurra" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Francesco aspetta l'arrivo dei doni da parte della Befana, una vecchina burbera ma buona che vola a cavallo di una scopa. Ma in questa fredda notte tra il 5 e il 6 gennaio il povero bambino rischia di rimanere senza il giocattolo da lui tanto agognato, un trenino chiamato “La freccia azzurra”, perché i suoi genitori non hanno i soldi per la Befana. I giocattoli si ribellano alla vecchietta e decidono magicamente di andare a far visita a Francesco. Riuscirà il piccolo ad ottenere il dono che desidera?