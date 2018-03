Al Teatro Laboratorio di Verona "La conquista della felicità" secondo Bertrand Russel

Venerdì 16 marzo ore 21 al Teatro Laboratorio di Verona è di scena lo spettacolo “La conquista della felicità” secondo Bertrand Russell. Filosofo, matematico, attivista, pacifista, novantotto anni pieni di lotte, di fallimenti, di amori, coronati dal premio Nobel per la Letteratura.

Alcune leggende raccontano di come, in prossimità della morte, la vita ci scorra davanti per l’ultima volta. Russell, abito elegante, sguardo stupito, fragile e potente, sale su una zolla di terra e inizia il suo ultimo viaggio alla ricerca del mistero della vita. Rivive una a una le sue grandi passioni: le sue donne e le sue lotte, in un continuo equilibrio tra estasi e sconfitte.

L’uguaglianza di genere, l’opposizione alla guerra, la prigione, i viaggi, l’educazione, l’incontro con Einstein, l’amore libero, i diritti delle minoranze. Russell è in prima linea ovunque scorga ignoranza, discriminazione e prepotenza, per lui i veri ostacoli verso la conquista della felicità.

Con Stefano Pietro Detassis, scene e costumi Maria Paola Di Francesco, disegno luci Alice Colla, organizzazione Daniele Filosi, drammaturgia e regia Maura Pettorruso.

Produzione Trento Spettacoli.

Info 045/8031321-3466319280 info@teatroscientifico.com