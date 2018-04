Per la 4^ edizione del festival Shakespeare Week in scena "La bisbetica domata"

La forza di Petruccio contro l’ira di Caterina. La forza di rifiutare il matrimonio di convenienza per l’amore che arriva da un’onestà maleducata. Con un finale "rovesciato" rispetto all'originale. Per la 4^ edizione del festival Shakespeare Week, va in scena il 24 aprile 2018 lo spettacoo "La bisbetica domata"



Note di regia di Solimano:

La freschezza della Bisbetica nasce da una sorprendente capacità di Petruccio di cambiare atteggiamento, soggetto, reazione, spiazzando l’interlocutore.

Partendo da questa considerazione, lo spettacolo di sviluppa creando una geometria sorprendente. Lo spettatore viene condotto in un percorso di perdita dell’orientamento permettendogli lo stupore dell’inaspettato; così come inaspettati sono i veri sentimenti di Petruccio e Caterina, e di Lucenzio e Bianca nel condurre a compimento il loro piano d’amore. Altrettanto inaspettata sarà la figura del Direttore che darà vita ad un contorno colorato.



REGIA: Solimano Pontarollo

AIUTO REGIA: Beatrice Zuin

DA: William Shakespeare

ADATTAMENTO TESTI: Andrea de Manincor

PRODUZIONE: Casa Shakespeare e ON VIEW Experiences & Weddings di Ornella Naccari



ATTORI:

Giulia Cailotto - CATERINA/KATE

Giulia Bisinella - BIANCA

Andrea de Manincor - PETRUCCIO

Michele Bonvini - LUCENZIO

Solimano Pontarollo - DIRETTORE, BATTISTA, ORTENSIO, SARTO



COSTUMI:

Stoffe - Rubelli, Venezia

Calzature - Atelier Nicolao, Venezia

Disegno & Sartoria - Carla Galleri, Sassari



PER INFO:

www.shakespeareweek.it

email - info@shakespeareweek.it

telefono - 340 0523801