"La bisbetica domata" spettacolo per la festa della donna

L'Archibugio Compagnia Teatrale in occasione della Festa della Donna in un evento organizzato da APAC, Associazione Pensionati Attivi Colognesi è lieta di invitarvi al suo: "La bisbetica domata", ore 15.30 presso il Teatro Comunale di Cologna Veneta (Vr) in Piazza del Mandamento.



INGRESSO GRATUITO - Al termine della rappresentazione l'Associazione APAC donerà una primula a tutte le donne presenti in sala. Adattamento del testo di Giovanni Florio e Maria Vittoria Martini; allestimento a cura de L’Archibugio Compagnia Teatrale, con Giovanni Florio, Maria Vittoria Martini, Giuseppe Balduino, Alessandro Lazzari, Claudia Schiavoi, Umberto Peroni ed Enrico Spezie.

TRAMA - Nella Padova dell’ultima decade del XVI secolo la casa del mercante Battista Minola è assediata dai pretendenti della sua dolce figlia Bianca. Ma casa Minola ha le sue regole: Bianca, figlia minore, non potrà prendere marito prima della sorella maggiore Caterina. Ma bisbetica com’è, chi se la sposerebbe mai? Eppure Petruccio, un giovane avventuriero appena giunto da Verona con molti denari e pochi scrupoli, si dice pronto ad accettare la sfida. E mentre tra Petruccio e Caterina va in scena il più pazzo corteggiamento che Padova abbia mai visto, i pretendenti di Bianca si intrufolano in casa Minola mascherati da improbabili e goffi precettori.



La famosa commedia di Shakespeare, nell'adattamento allestito dalla compagnia leonicena, ha ritmi incalzanti e presenta la vicenda con la cifra propria de L’Archibugio, compagnia specializzata in rappresentazioni storiche: una lettura comico-brillante dell’opera, in cui il passato viene analizzato con spirito vivace, ironico e leggero, coniugando la Padova immaginifica del bardo con spaccati di un Veneto reale, al contempo elegante e rude, colto e popolare.



La bisbetica domata, in repertorio dal giugno 2012, ha calcato e sta calcando diversi palchi in tutto il Veneto, superando le 30 repliche. Diverse anche le location: palcoscenici teatrali, cave di pietra, giardini, castelli ed arene...



PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.archibugiocompagniateatrale.it