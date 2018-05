La birra non esiste: corso di autocoscienza sulla bevanda più bevuta e meno conosciuta 

«La Birra non esiste, esistono le birre» recita il celebre adagio del luppolatissimo degustatore e divulgatore birrario Lorenzo “Kuaska” Dabove. Ovvero: della complessità di questa bevanda fermentata che irrora quotidianamente le nostre vite conosciamo poco o nulla.

Senza velleità di tecnicismi, un ciclo di 3 incontri per dotarvi di strumenti culturali e sensoriali utili a muoversi con consapevolezza e spirito critico in una galassia la cui espansione pare non avere limiti.



PROGRAMMA



1° incontro || Lunedì 7 maggio ore 21.00

Che cos’è la birra - Le materie prime - Le fermentazioni - artigianale ed industriale

Relatore: Mauro Salaorni



2° incontro || Lunedì 14 maggio ore 21.00

Gli Stili: Germania e Rep.Ceca, Belgio, UK, USA, Italia - Infarinatura tecnica di degustazione

Relatore: Mattia Bortolamai



3° incontro || Lunedì 21 maggio ore 21.00

Servizio e conservazione - I formati di confezionamento - I difetti

Relatore: Mattia Bortolamai



Durante ogni incontro assaggeremo degli stili birrari inerenti gli argomenti trattati



DOCENTI



• Mauro Salaorni: fondatore e head-brewer di Birra Mastino (Vr), uno dei più talentuosi ed esperti tecnici birrari della penisola,

pluri-premiato in concorsi italiani ed europei.



• Mattia Bortolamai: publican e divulgatore birrario, si è fatto le ossa dietro le spine del Drunken Duck di Quinto Vicentino (votato tra i migliori 20 pub al mondo sul sitowww.ratebeer.com), a tutt’oggi continua il suo operato presso La BIRROteca - The Drunken Duck di Noventa Vicentina e tiene regolarmente corsi di avvicinamento alla cultura birraria.



COSTI, INFO E ISCRIZIONI



• Il costo del corso è di 50€ comprensivo dei 3 incontri e degustazioni

• Per iscriverti manda una mail a info@colorificiokroen.it oppure contatta Gian Paolo al 339 6449879

(fonte Facebook)