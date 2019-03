"La Belle Époque a Verona", una passeggiata culturale nel quartiere di Borgo Trento

Domenica 24 marzo 2019 - “Il quartiere di Borgo Trento” - Passeggiata tra i palazzi, villini e le vie che rappresentano la storia di questo affascinante quartiere testimone dello sviluppo della città tra liberty e modernismo.



Incontro: ore 14.45 (inizio alle ore 15.00)

Dove : P. Garibaldi (lato B. Trento) davanti alla statua di C. Lombroso



Costo:* € 10,00 a persona; ridotto 5€ per ragazzi dai 12 ai 18 anni

Durata: circa 2 ore



Si raccomanda la prenotazione! La visita è garantita anche in caso di pioggia



Per info & prenotazioni chimate il N 045/595047 oppure scrivete a info@guideverona.com