Al Teatro Stimate va in scena lo spettacolo per famiglie "La Bella e la Bestia"

Dalla compagnia Stivalaccio, una delle più belle fiabe di tutti i tempi completamente rivisitata. Due personaggi diversi, lei è così bella che tutti la chiamano solo così, lui non è Principe, ma una Bestia.

Non è cattivo, non è incivile, maleducato, stupido, è semplicemente...Bestia. E come tutte le bestie fa paura. Come fa paura il bosco in cui si trova il castello, come fanno paura le ombre intricate su di un terreno brullo e i castelli sconosciuti.