Torna la manifestazione podistica "La 10 di Bardolino"

Torna e si rinnova La 10 di Bardolino, manifestazione podistica da sempre organizzata da Asd Atletica Insieme. L’appuntamento è per domenica 20 ottobre con la nuova edizione di questa gara internazionale di corsa su strada con partenza alle ore 9.30. Una gara per tutti, prevista sia nella forma competitiva Fidal che non competitiva, di libero accesso senza alcun certificato medico.

Confermato il percorso, affascinante come sempre per entrambe le gare, competitiva e non competitiva. Un panorama di cui quindi tutti i partecipanti possono godere, che li porterà alla scoperta di Bardolino e Cisano, due delle più conosciute e frequentate località turistiche della sponda veronese del Lago di Garda. Un percorso che si snocciola fra il suggestivo entroterra con i suoi colori autunnali caratterizzati da coltivazioni di ulivi e vigneti per poi terminare lungo l’affascinante passaggio lungolago e di fianco al porticciolo turistico.

Con un percorso leggermente mosso, mai ripetitivo, divertente, "La 10 di Bardolino" per tanti è diventata un classico e un momento per testare le gambe e lo stato di forma in vista delle maratone autunnali come può essere quella "di casa", ovvero la Verona Marathon quest’anno in programma il 20 novembre.

Il programma

Sabato 19 ottobre 2019

Ore 15 – Apertura Ritiro Pettorali

Ore 18.30 – Chiusura Ritiro Pettorali

Domenica 20 ottobre 2019

Ore 7 – Apertura Expo e Ritiro Pettorali

Ore 9.30 – Partenza 10 km competitiva e non competitiva

Ore 11.15 – Premiazioni

Iscrizioni aperte: dal 07.10.2019 al 16.10.2019: 20 euro. Non competitva: 18 euro.

Modalità di iscrizione online: www.veronamarathoneventi.com

Presso Verona Marathon Hub in Circonvallazione Maroncelli 7/e, Verona

Web: http://la10dibardolino.it/

Mail: info@la10dibardolino.it