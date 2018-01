Ciclo d'incontri al Circolo Ufficiali "L'arte dei colori e i colori dell'arte"

Che origine hanno i colori? Quali sono i significati, i simboli, il mistero e la vita dei colori che sono protagonisti del nostro vivere quotidiano? L’arte da sempre fa del colore il protagonista indiscusso della creazione artistica, noi stessi viviamo in un mondo immerso nel colore: non è un caso, scrive D. Simmonet, se vediamo rosso, diventiamo verdi di paura, blu di collera o bianchi come un lenzuolo... I colori veicolano tabù e pregiudizi ai quali obbediamo senza rendercene conto, e possiedono significati nascosti che influenzano il nostro ambiente, i nostri comportamenti, il nostro linguaggio e il nostro immaginario.

La loro storia, ricchissima e sorprendente, racconta l'evoluzione delle mentalità, degli usi e delle società. Il corso "L'arte dei colori e i colori dell'arte" vuole addentrarsi alla scoperta di questo straordinario mondo e del suo influsso sulla nostra esistenza, attraverso un cammino condiviso fatto di arte, bellezza, cultura e, grazie ad esso, riscoprirne il significato, i simboli, la loro straordinaria magia che permette, ancora oggi, di vivere in un mondo ricco di colori.

Attraverso il loro linguaggio, è infatti possibile comprendere meglio anche l'opera d'arte, la sua origine ed evoluzione. In un percorso articolato, si potranno attraversare e apprendere i significati simbolici dei colori, la loro misteriosa origine e la creazione dei grandi capolavori scoprendo ciò che i grandi artisti ci hanno lasciato e che continuamente ci donano, per “viverli” poi in prima persona,per ritrovarli nella parte più profonda di sé stessi. È questa una nuova via, che permetterà di guardare, vivere e accostarsi all’arte con occhi diversi.



Quattro dei sette incontri si concluderanno con la degustazione di un vino che richiamerà il Colore, perché il vino può trasmettere tonalità di diverse dal bianco, rosato e rosso. Scopriremo insieme il Colore del Vino! Il corso si rivolge a quanti vogliono saperne di più sulle opere, per comprenderle meglio, ma è anche per chi ha passione per la vita, l’arte, la bellezza e il vino. Il Corso sarà tenuto da Roberta Tosi, critico e curatore d'Arte coadiuvata dal Sommelier Albina Durante. Il corso sarà strutturato in 7 incontri a cadenza settimanale, il sabato mattina dalle 10 alle 12.



Date del Corso: 03-10-17 Febbraio/03-10-17-24 Marzo



Luogo del Corso:

Circolo Unificato dell'Esercito "Castelvecchio" Verona

Corso Castelvecchio, 4 - 37121 Verona



Costo del corso di 7 lezioni € 190

(minimo 15 persone)

Iscrizioni entro il 25 Gennaio 2018



Informazioni e iscrizioni:

Telefono 0456862757 - 3482651266

Email: prenotazioni@amaterraeventi.it



Relatore:

Roberta Tosi, critico d'arte, curatrice di mostre, da anni si occupa di incontri e corsi dedicati all'arte per appassionati e non. Ha collaborato e collabora con gallerie d'arte e magazine nazionali.