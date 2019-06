L.A. Peppers - Red Hot Chili Peppers X-perience a "El caballito" di Bussolengo

L.A. Peppers - Red Hot Chili Peppers X-perience, tributo acustico. La band nata nel 2013 vanta una crew formata da musicisti riconosciuti da una naturale propensione al palco e al coinvolgimento del pubblico. Energia fisica e impatto sonoro fanno dei Los Angeles Peppers una emotional band tematica unica nel suo genere.

Dopo un primo importante cambio di line up nel Aprile 2018, la formazione intraprende molti live in Eventi Europei di assoluto rilievo in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, e a cavallo del 2018 implementa nella formazione un nuovo batterista che da subito veste i panni di Chad Smith con grande forza e impatto. La nuova formazione vanta quindi una line up rinnovata in toto, con avvicendamenti importanti e scelte professionali legate a uno show completo, e a una sempre migliore performance. Da quest’ anno fanno parte dello show (dove possibile) anche video shot sincronizzati per dare un “Red Hot” Show emozionale e di grande impatto al pubblico che sempre numeroso segue le nostre performances di grande impatto in tutta Europa.

Grazie a voi portiamo avanti questo progetto con passione, e dedizione totale, e ad ogni serata, Davide, Matteo, Luca e Simone il fondatore della band, vi aspettano per rivivere i piu’ bei singoli della band, cantando e ballando in nome dei Red Hot Chili Peppers.

La duecentoquarantasettesima, under the bridge!

Domenica 9 Giugno - Aperitivo Live

ore 19.00 - Ingresso libero