Kunfujam on the roof in concerto all'Hotel Corte Ongaro

Jazz on the Roof Garden! I membri dello storico progetto crossover jazz del 2003, si reincontrano dopo 16 anni per celebrare il rito electrofunk.

Kunfufunk è una libera variazione sul jazz, un esperimento atipico nato dal pensiero avanguardistico del quartetto composto da Filippo Mantione (sax tenore), Michele Pedrazzi (sintetizzatore), Nicola Monti (contrabbasso) e Manuel Brunelli (batteria).

Elettronica, contaminazioni melanconiche, sperimentazioni industrial. Dal lounge jazz al jazz rock dal funk jazz alla fusion. In una parola: crossover. Tutto molto strano, tutto molto bello, dedicato ai curiosi, agli intenditori, ai ricercatori di novità.

Informazioni e contatti

Roof Garden @Hotel Corte Ongaro

live h. 21

Ingresso gratuito

