Cosmetic + New Adventures in Lo-Fi live al Colorificio Kroen

A 10 anni esatti dalla pubblicazione, To Lose La Track in collaborazione con La Tempesta ristampa "Non siamo di qui", disco che nel 2009 lanciò i Cosmetic. Dall'unione di suoni stranianti alla My Bloody Valentine, Polvo o Sonic Youth con un approccio ironico ed esistenziale alle liriche della lingua italiana sono nate autentiche gemme di noisepop orecchiabili, per non dire radiofoniche. Per molti, ma non per tutti. In apertura New Adventures in Lo-Fi, a seguire dj set di Galatina.

Venerdì 7 febbraio

KOZY KROEN

COSMETIC

gaze / pop / punk

NEW ADVENTURES IN LO-FI

indie / folk rock

GALATINA

chamber pop dj set

Informazioni e contatti