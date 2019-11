Kotekino Riff: Andrea Cosentino torna in Fucina Culturale Machiavelli

Per il terzo anno di fila, Andrea Cosentino è ospite di Fucina Culturale Machiavelli, in scena il 14 novembre alle 21 con Kotekino Riff, che apre la quinta stagione di teatro dell’impresa culturale veronese. Il suo si potrebbe definire un teatro comico: ma a guardar meglio è l’espressione di un’intelligenza che ha nella decostruzione degli schemi di pensiero, e nella ricerca, il suo ultimo traguardo.

Kotekino Riff è un esperimento: che cosa rimane se si toglie di mezzo l’opera? Un attore e un palco, ma letti nel loro significato sociologico: l’uno come “macchina ludica di significazione”, l’altro come “esercitazione allo stare comunitario”.

Tradotto in scena, lo spettacolo si potrebbe definire un “coito caotico di sketch interrotti, una roulette russa di gag sull’idiozia, un fluire sincopato di danze scomposte, monologhi surreali e musica. È una esercitazione comica sulla praticabilità della scena, sulla fattibilità dei gesti, sull’abitabilità dei corpi, sulla dicibilità delle storie”. (http://www.aldesweb.org/it/kotekino_riff)

Cosentino sul palco è istrionico, multiforme, e riesce a condurre il suo pubblico alla riflessione, ma senza appesantire, sfruttando a piene mani il canale dell’ironia, dei travestimenti, della risata grassa e spontanea.

«È uno spettacolo che parla di niente” afferma Andrea Cosentino, “perché parla del senso che ha fare spettacolo: sembrerebbe autoreferenziale, ma è molto divertente e porta a riflettere sul rapporto di autorevolezza - o autoritarismo - che si ha da un palcoscenico o da una platea, tribuna di una piazza. Le dinamiche che riguardano noi che facciamo teatro, ma che riguardano anche e soprattutto le dinamiche della comunicazione globale e del principio di rappresentanza. Detto ciò, è uno spettacolo che diverte».

Il pensiero dietro a Kotekino Riff è, in definitiva questo: «Il migliore spettacolo teatrale non è che il programma di una festa».

Kotekino Riff fa parte della nuova stagione FAME di Teatro di Fucina Culturale Machiavelli, che è resa possibile grazie al contributo di Cariverona, Fondazione Zanotto, Fondazione Cattolica, Banca Mediolanum, Pilatespiù, Saba Parcheggi.

Biglietto intero: 15 euro | Ridotto under 30: 12 euro

