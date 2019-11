Speciale concerto dei Kiss all’Arena di Verona

Sono ben 75 le nuove date che i Kiss hanno annunciato per il loro ultimo tour nel 2020. La storica band si esibirà anche in Italia per una data unica che si terrà lunedì 13 luglio 2020 nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

Paul Stanley e Gene Simmons tornano così on the road per l’ultima (sarà davvero così?) volta con concerti in Francia, Regno Unito, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, Spagna, Italia, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Svizzera e poi ancora Sud Africa e Stati Uniti.

La formazione attuale dei Kiss è composta da: Paul Stanley e Gene Simmons, insieme al chitarrista Tommy Thayer e il batterista Eric Singer.

