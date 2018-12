La storica band dei King Crimson live in Arena per celebrare 50 anni di carriera

I King Crimson festeggeranno con un tour mondiale che toccherà tre continenti nel 2019 il 50° anniversario della band. La leggendaria band capitanata da Robert Fripp sarà in Italia con tre date estive, una delle quali sarà proprio presso la fantastica cornice dell'Arena di Verona il giorno 8 luglio 2019.

I concerti della band includeranno materiale proveniente da dodici dei loro tredici album in studio, tra cui molte canzoni dal loro capolavoro del 1969 "In The Court Of The Crimson King". La nuova line-up di otto membri suona molti pezzi storici che i Crimson non hanno mai suonato dal vivo, così come nuovi arrangiamenti di classici dei Crimson - «la musica è nuova, in qualunque momento sia stata scritta».

Ci sono anche nuovi bani strumentali e nuove canzoni, così come le composizioni dei tre batteristi, Pat Mastelotto, Gavin Harrison e Jeremy Stacey, uno dei momenti salienti dei concerti. Uno show unico, dove otto dei migliori musicisti del mondo suonano musica senza distrazioni od ornamenti.

(fonte TicketOne)