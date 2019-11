"A tribute to the legend Queen", i Killer Queen live in Gran Guardia

Sabato 23 novembre va in scena il concerto della band Killer Queen "A tribute to the legend Queen" a sostegno della Voci e Volti Onlus al Palazzo della Gran Guardia. La musica dei Queen per i bambini della Tanzania. Andrà infatti a favore della realizzazione di una scuola primaria nella zona di Usa River, il ricavato del concerto.

Un evento che permetterà di concludere il progetto dell’associazione Voci e Volti onlus, da anni impegnata per aiutare persone in condizione di grave disagio, in particolare in Guinea Bissau e Tanzania. Ed è proprio qui, nella periferia della città di Arusha, che l’associazione, cinque anni fa, ha dato inizio alla costruzione del "Villaggio Sole di speranza". Dapprima la casa famiglia, poi l’ostello, la casa per le educatrici e l’asilo. Ora la scuola per l’alfabetizzazione di 400 bambini, opera tutt’ora in costruzione e che sarà pronta per la primavera.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67122

Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale della band o sul sito della Onlus.

Per comperare i biglietti consulta la pagina Geticket.