Torna Kidsuniversity Verona al Museo: il programma degli appuntamenti

KIDS LAB

Giovedì 20 settembre

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta

17.00-18.30



FACCE DA IMPERATORI

Una visita che condurrà in un singolare viaggio tra le storie dei dipinti e delle sculture di Verona legate ad importanti personaggi. Al termine della visita verrà effettuata un’attività didattica in cui i ragazzi creeranno il profilo di un imperatore a rilievo.

Età: 6-11 anni

FAMILY LAB

Sabato 22 settembre

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

14.00-15.00 / 15.00-16.00 / 16.00-17.00



UN SAFARI IN CITTA'

Un divertente safari urbano attraverso il rinnovato allestimento del Museo dedicato agli animali del nostro territorio: un viaggio tra il pesciolino d’argento e il pappagallo, tra il piccione e il pipistrello per conoscere da vicino le specie animali che ci circondano e il “particolare” habitat in cui convivono!

Gli adulti verranno guidati in questo curioso mondo; nel frattempo i ragazzi, durante il laboratorio, potranno osservare e “toccare” Particolari esemplari che vanno dal piccolo insetto al falco pellegrino.

Età kids: 8-13 anni



Domenica 23 settembre

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

14.00-15.00 / 15.00-16.00 / 16.00-17.00



I SEGRETI DEL METALLURGO PREISTORICO

Un percorso alla scoperta dei metalli che hanno caratterizzato

la vita dell’uomo preistorico per scoprire i saperi degli antichi Metallurghi e i passaggi della lavorazione del metallo dall’estrazione al prodotto finito.

Gli adulti potranno osservare oggetti preistorici in metallo per conoscere quali vantaggi hanno portato nella vita quotidiana dell’uomo preistorico; i ragazzi durante il laboratorio potranno realizzare degli oggetti in lamina e filo di rame, sperimentando alcune tecniche artigianali.

Età kids: 8-13 anni

Informazioni e prenotazioni

Ingresso gratuito al Museo per i Kids.

Per gli adulti accompagnatori ingresso a prezzo ridotto €3

Prenotazione obbligatoria

Web

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00 tel. 045 8036353 – tel/fax 045 597140 segreteriadidattica@comune.verona.it