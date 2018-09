Kidsuniversity, il piacere della conoscenza: laboratori ed eventi da Verona a Vicenza

Dopo il successo dello scorso anno, quando per la prima volta Kidsuniversity Verona è sbarcato a Vicenza, si torna a giocare con la conoscenza nella città berica, grazie anche alla collaborazione con il Palladio Museum. Kidsuniversity 2018 sarà un viaggio alla scoperta del mondo della conoscenza attraverso laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi sempre più formato “kids” e famiglie. Con questo obiettivo e con la volontà di coinvolgere sempre più enti e organizzazioni, l’università scaligera e Pleiadi science farmer hanno pensato e realizzato la nuova edizione del format dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni che andrà in scena dal 13 al 23 settembre.

Kidsuniversity a Vicenza. “Anche i ragazzi possono fare impresa” è il titolo del laboratorio per le scuole in programmavenerdì 21 settembre al Polo scientifico e didattico “Studi sull’impresa”, sede vicentina dell’università di Verona (viale Margherita 87), in collaborazione con la Fondazione Studi universitari di Vicenza. Paola Signori, docente di Marketing e Silvia Cantele, docente di Economia aziendale dell’ateneo scaligero racconteranno ai giovani alunni iscritti a questo KidsLab Scuola cosa significa fare impresa. I ragazzi verranno divisi in gruppi per ricoprire diversi ruoli aziendali. Dovranno dare vita ad una piccola impresa e vestirsi, comportarsi e pensare come imprenditori. Studieranno il mercato, definiranno una strategia, analizzeranno la concorrenza e i risultati ottenuti. Con questa simulazione d’impresa saranno avvicinati ad alcuni concetti del business plan, del marketing e dell’economia aziendale.

E se lo scorso anno era stata Kidsuniversity Verona e spostarsi a Vicenza, quest’anno il Palladio Museum ricambia il favore, con il Family Lab, aperto a tutti, “Quando Verona aveva le ruote”, a cura di Ilaria Abbondandolo del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e di Edoardo Demo, docente di Storia economica dell’ateneo di Verona. L’incontro è in programma venerdì 21 settembre, nella suggestiva zona del Teatro Romano. Appuntamento sul Ponte Pietra, per ascoltare insieme lo scorrere del fiume e rievocare lo “spettacolo dei colori, delle luci, dei movimenti della Grande Ruota” che tanto affascinava il Bruno Munari bambino. I ricordi di questo maestro della creatività infantile ci introdurranno al tema del laboratorio: i mulini idraulici nella Verona del boom protoindustriale fra 1400 e 1500. Subito dopo ci si sposterà nel vicino Museo Archeologico per costruire il modello in scala di un mulino ad acqua… funzionante! Il laboratorio è aperto su prenotazione: 0444 323014 – didattica@palladiomuseum.org.

È rivolto agli insegnanti invece il TeachersLab in programma giovedì 20 settembre, al Palladio Museum (Contrà Porti 11, Vicenza). Si tratta della presentazione dei contenuti e dello svolgimento del laboratorio “Quando Vicenza aveva le ruote”, dedicato alle classi della scuola primaria e secondaria di I grado.

Questo laboratorio intende sensibilizzare gli abitanti più giovani di Vicenza alla storia produttiva della città e in particolare dell’industria basata sull’uso dei mulini idraulici. Prevede un sopralluogo in città, che le classi aderenti potranno programmare in qualsiasi momento dell’anno scolastico, per scoprirne le antiche zone produttive con l’ausilio di schede elaborate dal Palladio Museum in collaborazione con i docenti dell’Università di Verona e un workshop: le stesse classi verranno al Palladio Museum ad illustrare gli esiti dei loro sopralluoghi e a costruire il modello in scala di un mulino ad acqua.

Cos’è Kidsuniversity. L’università aprirà le proprie porte ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, per coinvolgerli, attraverso una ricchissima offerta di laboratori tenuti da docenti universitari, nel mondo della ricerca e della sperimentazione scientifica (KidsLab Università). Ulteriori proposte didattiche sono offerte dai tanti partner di Kidsuniversity che, grazie al loro contributo, arricchiscono l’offerta di laboratori per le scuole (KidsLab Partner) per un totale di oltre 50 laboratori. I pomeriggi sono invece dedicati agli insegnanti, con i TeachersLab. Ai laboratori riservati alle scuole, si aggiungono eventi, mostre, spettacoli e visite guidate aperti a tutta la famiglia (FamilyLab ed Eventi).

Kidsuniversity ha il patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Verona, del Miur - Ufficio scolastico regione Veneto ambito territoriale di Verona, di Eucunet, la rete europea delle università dei bambini, con la partecipazione di Aga-Tocatì, Festival dei giochi in strada e la media partnership de L’Arena. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione con Gardaland sea life aquarium, Acque veronesi, Atv, con il supporto del partner tecnico Latte Verona.

Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.

Informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.kidsuniversityverona.it.

Kidsuniversity Verona è anche su Facebook e Instagram.