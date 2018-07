Kevin Follet live al roof garden dell'Hotel Corte Ongaro

Musica elettronica di qualità sul Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro. Viscera A/V Show è un live set audiovisivo dove il visual viene modulato e condotto dall’audio in perfetta sincronia.



Kevin Follet ha concepito questo live appositamente per presentare il suo ultimo album, Viscera. Una performance di grande impatto, in cui l’artista accompagna l’ascoltatore nei meandri più remoti della sua mente, per mostrare l'origine del suo mondo artistico visionario.



Aperitivo dalle ore 18.00

Inizio concerto ore 21.30



Roof Garden sounds good! ✌️



Ingresso gratuito.



Per pre registrarti all'evento clicca sul link.