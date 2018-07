"Largo al factotum... Rossini...e non solo", Katia Ricciarelli in concerto a Bardolino

Partirà mercoledì 1° agosto a Bardolino la masterclass internazionale di canto lirico sotto la guida di Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello, che porterà sul Lago di Garda le promesse della grande lirica provenienti da tutto il mondo. Un appuntamento ormai fisso all’interno del calendario degli appuntamenti bardolinesi, che si concluderà venerdì 3 agosto con un concerto ad ingresso libero dal titolo “Largo al factotum... Rossini...e non solo”, con le melodie più belle e famose del repertorio rossiniano e operistico, nella centralissima Piazza Matteotti.

La masterclass (corso specialistico di alta formazione), organizzata in collaborazione con il Comune di Bardolino e la Fondazione Bardolino Top, è rivolta a cantanti lirici e a studenti di canto lirico, ed é incentrata sull'approfondimento della tecnica vocale del Belcanto, l'interpretazione, lo stile e la prassi esecutiva, con particolare attenzione al repertorio operistico italiano ed europeo, dal Settecento al Novecento.

«Lavorare su Rossini e portarlo in un contesto attento come quello di Bardolino è per noi un piacere e un onore – ha spiegato Katia Ricciarelli – Lavoreremo con i nostri allievi per creare un’atmosfera magica, ma soprattutto ironica, perché è su quest’ultima che si riconosce questo grande maestro».

Gli allievi ammessi al corso, che si terrà nelle sale della seicentesca Villa Carrara Bottagisio, saranno dieci, accompagnati da alcuni uditori autorizzati direttamente dai docenti: «La masterclass quest’anno renderà omaggio a Gioachino Rossini, in occasione dei 150 anni dalla sua morte. I partecipanti non si limiteranno comunque solo allo studio del repertorio operistico e cameristico del Maestro pesarese, ma approfondiranno il repertorio belcantista in generale», ha proseguito Katia Ricciarelli, che tra le altre cose è anche esponente e interprete di riferimento della produzione rossiniana. L’appuntamento per tutti gli appassionati, dunque, è fissato per venerdì 3 agosto a partire dalle 21, per una serata all’insegna della grande opera lirica nella centralissima Piazza Matteotti a Bardolino, dove non sarà difficile incontrare in platea anche importanti esponenti del panorama lirico internazionale.