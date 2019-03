Il Justin Kauflin Trio in concerto al Teatro Ristori per la rassegna jazz

Mercoledì 20 marzo alle ore 20.30 prosegue la rassegna dedicata alla musica Jazz al Teatro Ristori che ospiterà Justin Kauflin Trio, composto dall’omonimo artista e da Evan Gregor al contrabbasso e Jimmy Macbride alla batteria. Justin Kauflin, pianista del Maryland, poco più che trentenne ma con già alle spalle importanti partnership artistiche con giganti del jazz. Kauflin a 25 anni era già un musicista jazz professionista, con Clark Terry. Nel 2013/2014 il giovane pianista ha preso parte del Quincy Jones World Tour, esibendosi al fianco ad una delle leggende della black music americana, divenuto poi il suo produttore.

Justin Kauflin inizia gli studi musicali - violino e pianoforte - sin da giovanissimo. Bambino prodigio, all’età di sei anni incomincia a suonare nei primi concerti, diventando parte di alcune importanti orchestre. All’età di undici anni perde gradualmente la vista a causa di una grave retinopatia. Dopo un decennio di studi classici – violino e pianoforte - si avvicina alla musica jazz, ricevendo una borsa di studio alla William Paterson University, dove studia sotto la guida di Harold Mabern e Clark Terry, divenuto in seguito suo mentore.

Approfondisce l’arte del piano jazz presso la Governor's School for Performing Arts, sotto la guida di Liz Barnes, Woody Beckner, Chris Brydge, Jeff Smith, Jae Sinnett e John Toomey. Agli esordi della sua carriera ha partecipato al Vail Jazz Workshop e al Jazz Ahead Residency di Betty Carter, riscuotendo gran successo. A 15 anni ha intrapreso la carriera professionistica con il Jae Sinnett Trio. Kauflin si è esibito in tutto il paese con il proprio Trio e con il Jae Sinnett Trio, ha vinto il VSA, il Premio internazionale Young Soloist ed è stato votato "Artista jazz dell'anno" in VEER Magazine e selezionato come semifinalista nel Thelonious Monk International Jazz Piano Competition. Il suo album di debutto, DEDICATION è stato rilasciato a gennaio 2015 ed ha raggiunto la sesta posizione su CMJ Jazz chart, la decima su Billboard's Traditional Jazz, arrivando al primo posto nella classifica di JazzWeek restandoci per 9 settimane consecutive.

Kauflin ha fatto parte anche del pluripremiato documentario "Keep On Keepin 'On", che racconta il rapporto di amicizia con Clark Terry, leggendario musicista jazz. Il film ha vinto il premio come miglior regista esordiente al Tribeca Film Festival di New York e il Premio del Pubblico al Boulder Film Festival. Lo stile di Kauflin è stato definito un mélange tra il lirismo di Bill Evans e le geniali melodie di Herbie Hancock.

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/jazz/.

(fonte foto Teatro Ristori - Justin Kauflin - Ph Amanda Reynolds)