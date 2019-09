Alla Feltrinelli Express di Verona, in Piazzale XXV Aprile – Stazione Porta Nuova, giovedìì 19 settembre 2019 alle ore 18, Junior Cally incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album in studio "Ricercato". Acquista il disco alla Feltrinelli Express di Verona e ritira il pass* che ti darà accesso al firmacopie (*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

Dopo aver pubblicato il suo album d’esordio, Ci entro dentro, a novembre del 2018, Junior Cally, 27enne rapper romano noto per la maschera antigas con la quale tiene celata la propria identità, torna a meno di un anno di distanza con un secondo disco intitolato "Ricercato". Il nuovo album ha il compito di replicare il buon esordio del precedente che debuttò nella Top 5 dei dischi più venduti nella classifica FIMI. "Ricercato" è un progetto ancora più autobiografico per il rapper romano.

A comporlo 12 canzoni che l’artista ha definito come un rollercoaster di rime e vita vissuta, dalla rabbia alla gioia. Importanti anche i sette featuring del disco. Si va dai grandi nomi della scena rap come Jake La Furia e Clementino fino alle giovani leve (Giaime). Ma anche Livio Cori, visto nell’ultimo Festival di Sanremo al fianco di Nino D’Angelo, Highsnob, Il Tre, Samuray Jay, Eddy Veerus e Federica Napoli, entrambi membri de Il Pagante. Il rapper ha annunciato il nuovo album con il seguente post condiviso sui propri canali social: «Sono un essere umano come voi, viviamo delle stesse emozioni, soffro come voi, rido come voi, piango come voi. Negli anni, in molti mi hanno puntato il dito, dicendomi che non sarei stato all’altezza, di non essere pronto per questo campionato. Eppure sono qui, al mio secondo disco, che vi piaccia o meno. Preparatevi, comincia il conto alla rovescia».