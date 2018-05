Il cantautore statunitense John Statz in concerto al Cohen Verona

Venerdì 18 maggio al Cohen Verona grande concerto con il cantautore John Statz (Folk/Alt. Rock, USA).

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

L’esordio in Italia per il giovane songwriter del Winsconsin John Statz, anima sincera e sobria del cantautorato americano, con echi di Ryan Adams e Jayhawks. Da anni on the road per suonare nei palchi d’America e d’Europa, Statz si è costruito una piccola carriera nel circuito folk del Midwest Americano, grazie all’aiuto di personalità di spicco come Jeffrey Focault, Bo Ramsey e il batterista dei Morphine, Billy Conway. Arriva per la prima volta in Italia per promuovere il suo nuovo lavoro “The Fire Sermon” (www.johnstatz.com).

(fonte Facebook)