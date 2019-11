Il fotografo italo-americano Joe Oppedisano ospite dell'associazione Shoot

Ritratti, paesaggi, nudi, e una carriera pubblicitaria tra i brand più ambiti della scena internazionale. Da Adidas alla Fiat, da Kodak a Campari, l’italo-americano Joe Oppedisano ripercorrerà la sua carriera, tra fotografia commerciale e ricerca artistica, in occasione di una serata culturale giovedì 14 novembre alle 21 presso la sede di Shoot. Oppedisano inaugura così la stagione di appuntamenti culturali che l’associazione promuove da ormai quattro anni.

Acclamato dai brand internazionali per le campagne pubblicitarie, Joe Oppedisano sviluppa fin da giovane una lettura artistica della fotografia, e inaugura, tra gli altri, un nuovo metodo per ottenere l’immagine da uno scatto. Fonde più fotogrammi e il risultato è una realtà in movimento, mai statica, che trascina e coinvolge lo spettatore.

I lavori di Oppedisano sono stati esposti in una quarantina di mostre personali, tra New York, Parigi, Milano, Torino e Verona, e in circa sessanta mostre collettive. Ha pubblicato otto volumi di fotografia dedicati alla ricerca artistica, al ritratto e al nudo.

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi all’associazione Shoot, con un contributo annuale di 15 euro. Per gli associati il contributo per il singolo incontro è di 5 euro.

L'associazione culturale Shoot nasce nel 2014 a Verona. Organizza un calendario di incontri con autori contemporanei e fotogiornalisti di respiro internazionale, propone workshop per lo sviluppo autoriale, corsi di fotografia con indirizzo creativo ed esposizioni.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/1810010719142845/