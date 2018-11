L'indie-rock dei Joan of Arc sul palco del Colorificio Kroen

Dal 1995 una delle band fondamentali per la scena emotiva di Chicago, con quell'approccio curioso, folle e sensibile che sfocia nell'art-rock più distorto e nell'avantgarde più commovente. Tim Kinsella (Cap'n Jazz, Owls Band e troppi altri da elencare) presenta con la formazione al completo il nuovo album: 1984.

In apertura Her Skin, folk minimale che buca il cuore. Dopo la recentissima apertura a Cat Power, presenta al Kroen "Find a Place to Sleep" il nuovo album edito da We Were Never Being Boring.

Sabato 24 novembre

JOAN OF ARC

(indie / art-rock | Joyful Noise Recordings | USA)

HER SKIN

(songwriting / folk | WWNBB collective | IT)

