Joan Baez inaugura al Teatro Romano il suo tour d'addio in Italia "Fare Thee Well"

Joan Baez ha annunciato un lungo tour d'addio che la vedrà protagonista quest'estate anche in Italia con quattro date, la prima delle quali si terrà il prossimo 5 agosto proprio a Verona in occasione del Verona Folk presso il Teatro Romano. Sarà l'evento inaugurale del tour italiano di concerti della cantautrice statunitense che ha poi dichiarato di volersi congedare dalle scene musicali. «Non vedo l'ora di essere in tour con un bellissimo nuovo album di cui sono davvero orgogliosa. - ha dichiarato Joan Baez annunciando le nuove date - Accolgo con piacere l'opportunità di condividere questa nuova emozione con i miei fan storici ed il pubblico in tutto il mondo».

Verona Folk avrà dunque l’onore di ospitare la folksinger statunitense per il debutto italiano del suo tour "Fare Thee Well". La sua lunga carriera ha preso avvio quando Joan Baez aveva solo diciassette anni con una ormai leggendaria esibizione al Club 47 di Cambridge nel Massachussets e in seguito con lo storico debutto al Festival Folk di Newport nel 1959. Trascorsi dieci anni da allora, nel 1969, Joan Baez sarà conosciuta in tutto il mondo grazie alla sua memorabile partecipazione al Festival di Woodstock.

Il prossimo 2 marzo è in uscita il nuovo disco di Joan Baez "Whistle down the wind", a distanza di un decennio dal suo "Day after tomorrow". Un disco che al suo interno contiene interpretazioni di brani scritti appositamente da grandi artisti come Tom Waits, Anohni, Joe Henry, Josh Ritter e che vanta collaborazioni con Lisa Hannigan, Allen Touissant, Elvis Costello, Solomon Burke e Ani DiFranco.

Verona Folk è la rassegna musicale estiva organizzata da Box Office Live e quest'anno con la presenza di Joan Baez potrà decisamente festeggiare al meglio il traguardo della sua quattordicesima edizione.

Biglietti

Per la data di Verona i biglietti saranno disponibili su www.boxofficelive.it www.geticket.it e sul circuito Ticketone.

(fonte foto Joan Baez Official Facebook)