Jefeo incontra i fan in Feltrinelli e firma le copie dell’album "Teenager"

Venerdì 31 maggio 2019, alle ore 15.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, Jefeo incontra i fan e firma le copie dell’album "Teenager". Acquista il disco alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che ti darà accesso al firmacopie (*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

Teenager è il racconto di un adolescente, la raccolta di esperienze che si possono fare nella vita, i propri pensieri, la prospettiva di ciò che un ragazzo vede. Un album dalla scrittura semplice che vuole far arrivare il suo messaggio a bambini, ragazzi, adulti... insomma a chiunque! Perchè l’arte non va spiegata, va interpretata a proprio piacimento. Teenager è pubblicato contiene otto brani tra cui quelli presentati dal giovane cantautore e trapper nel corso del talent come “Bimbo”, “Silenzio“, “Relax”, “Jefeo” e “Oggi no”.