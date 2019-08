La Jazzset Orchestra in concerto a Isolalta di Vigasio presso Villa Guerrieri

"Lo swing degli anni '40/50" con la Jazzset Orchestra, una signorile dimora cinquecentesca, Villa Guerrieri, sita in Via Villafranca nella frazione di Isolalta di Vigasio, una serata d'estate sotto le stelle, è l'invito rivolto dalle Sezioni AIDO e AVIS di Vigasio in collaborazione con Festa della Polenta, di VIgasio Eventi e col patrocinio del Comune di Vigasio, per sabato 24 agosto alle ore 20.30.

Un evento musicale ad ingresso libero e gratuito, straordinaria occasione per ascoltare un repertorio coinvolgente e raffinato, localizzato in una splendida cornice a deliziare spettatori di ogni età, con i diciotto orchestrali, Elena Bruk pianista e presentatrice, la professionale voce di Rossana D'Auria, la Direzione di Marco Ledri a formare la Jazzset Big Band che celebra quest'anno il trentennale dalla sua fondazione.

Saranno rivissute le magiche atmosfere della mitica era dello Swing delle Grandi orchestre da Duke Ellington a Benny Goodman da Count Basie a Glenn Miller, coinvolgendo il pubblico con i briosi ritmi e le immortali canzoni che hanno fatto ballare ed innamorare milioni di americani prima e di europei dopo la Liberazione del 1945.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/www.jazzset.it/

Evento Facebook