La Jazzset Orchestra al Circolo 1° Maggio per il concerto "Aspettando il Natale 2019"

L'ampio ed accogliente Palatenda del Circolo 1° Maggio, sito in Via Lanificio 60 a Montorio Veronese, ospiterà venerdì 6 dicembre alle ore 20.30, il concerto "Aspettando il Natale 2019", in collaborazione con l'8^ Circoscrizione ed AGSM.

Sul palco la "storica" Jazzset Orchestra, che schiererà 18 orchestrali, il piano di Elena Bruk, le voci di Rossana D'Auria e Stefano Fusco, diretti da Marco Ledri, che darà vita ad un repertorio di standard e ballad fra i più popolari del mondo musicale americano, a partire dai brani e canzoni di autori che hanno dato il nome ad un'epoca, "L'era dello Swing".

Questo sarà il clima del concerto che la Big Band creerà, proponendo il suo effervescense e raffinato repertorio, musica vera, pulita che piace ad un pubblico eterogeneo. Ma il programma prevede anche l'esecuzione di motivi di carattere natalizio nell'attesa del prossimo periodo natalizio, brani come Blues Christmas, The Christmas song, Let's in now, White Christmas e Jingle Bells saranno interpretati dai solisti e cantanti della Jazzset Orchestra.

Informazioni e contatti

L'ingresso al Palatenda di Montorio è libero e gratuito ed aperto alla cittadinanza.

Mail: info@jazzset.it

Web: www.jazzset.it