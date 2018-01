Tra jazz, pop e world music alle Cantine de l'Arena "Brex.it": tutti i concerti della settimana

Capitanato dal sassofonista Maurizio Camardi, il progetto “Brex.it”, fondato dal chitarrista Luca Campaner e dal pianista Ivan Zuccarato, è dedicato principalmente alla musica acid jazz con la sua sonorità primordiale, in particolare quella degli anni ’70. Un mix di soul, funk e world music si fonde con il jazz, creando una proposta musicale originale ed interessante, arricchita da continue improvvisazioni di stile jazzistico.

Martedì 30 gennaio, ore 22.00

MAURIZIO CAMARDI & THE BREX.IT BAND

(Jazz)

Un nuovo progetto per Maurizio Camardi, un repertorio che si snoda tra brani originali e qualche cover, in un mix di generi musicali differenti. Come d’abitudine il sassofonista padovano raccoglie e assimila stimoli e sonorità che provengono dai numerosi suoi viaggi musicali in giro per il mondo, compiuti in tanti anni di attività. Nuovi ritmi e suoni e particolari melodie vengono sapientemente miscelati alle sonorità della tradizione jazzistica, per un prodotto musicale originale ed interessante, dove echi di jazz, pop e world music si mischiano in continuazione. Nella scelta della strumentazione di questa band, il sassofonista ha deciso di mettere insieme acustico ed elettrico, un po' un ritorno alle origini, con il suono dei sassofoni e degli altri suoi fiati etnici che si interseca con quello del piano e delle tastiere di Ivan Zuccarato, appoggiandosi ad un solido “groove” di chitarra (Luca Campaner), batteria (Andrea Quinzi) e percussioni (Valerio Galla).

Venerdì 02 febbraio, ore 22.30

ALE FUSCO 4ET “JazzItaly” (Swing)

Assistere ad un concerto del quartetto (Ale Fusco voce, Riccardo Dolci chitarra elettrica, Andrea Pinamonte contrabbasso, Andrea ‘Bobo’ Oboe batteria) o ascoltarne dei pezzi significa realmente tuffarsi nella magica atmosfera degli anni ‘50-‘60 al ritmo dello swing, del jive, della rumba e del rock‘n’roll. Il clima “respirato” e le melodie immortali nate in quel periodo sono alla base del progetto “JAZZ ITALY-Ale Fusco 4et”, il primo album registrato “live” pubblicato da Azzurra Music, che verrà presentato proprio questa sera alle Cantine. Canzoni che vanno dal più classico “’O sole mio” al primo Celentano (“Azzurro”), da “Via con me” di Paolo Conte all’eterno “Buonasera signorina”. Brani di una straordinaria longevità, apprezzati in Italia come all’estero da ascoltatori di tutte le età.

Domenica 04 febbraio, ore 19.00

FIVE TO TEN (pop acustico)

S’intitola “Stupid Now” il disco d’esordio dei Five To Ten, splendido trio pop/jazz formato dalla cantante Silvia De Santis, nota al grande pubblico per aver militato nel team di Piero Pelù a The Voice 2015, Fabio “Farian” Biffi al piano e Fabio “Fax” Fenati alla batteria.

Dieci brani di “candy pop acustico” in lingua inglese dove l’attitudine live della band esce in tutta la sua potenza calmierata dal pianoforte sempre presente in tutte le composizioni. Un progetto dal sapore internazionale, semplice ma elaborato, dato dalla grande competenza dei musicisti tutti di altissimo livello, insegnanti nelle migliori scuole emiliane.

