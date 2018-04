Al via presso Modus la rassegna "Jazz 100 years"

Arriva in città un nuovo imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di musica Jazz. Da martedì 17 aprile negli spazi di Modus, in piazza Orti di Spagna, parte la rassegna "Jazz 100 years": un percorso alla scoperta di uno dei generi musicali più amati e apprezzati nel centenario dalla sua nascita. Tre appuntamenti tra cinema, musica e storytelling: un viaggio alla ricerca del senso profondo che ha ispirato questo complesso e articolato universo sonoro.

Inaugura la rassegna domani, martedì 17 aprile, la proiezione del film 'New Orleans: la Città del Jazz (USA, 1947) che racconta le origini del jazz, commentato dallo storico del cinema Mario Guidorizzi, che racconterà la nascita del genere dal punto di vista storico euro americano. Segue l' intervento di Giannantonio Bresciani, dal Rag al Dixieland, fino alla prima registrazione discografica di Nicola La Rocca.

Si prosegue martedì 8 maggio con il secondo appuntamento in cartellone: 'C'era una volta New Orleans: Il Blues', un viaggio nella storia musicale blues, nato nella seconda metà dell'800, dai canti delle comunità di schiavi afroamericani nelle piantagioni degli stati meridionali degli USA.

Musiche de La Original Perdido Jazz BAND, storica band nata a Verona, una delle tre più longeve band di jazz in Italia, nata nel 1950. Nella formazione attuale suonano ancora due dei fondatori, Giannantonio Bresciani, alla tromba e Gianni Romano al banjo. Esecuzioni di brani dal vivo dal blues allo swing.

Chiude la rassegna martedì 22 maggio l'incontro 'C'era una volta New Orleans: lo swing', sulle note de La Perdido Jazz Band che per l'occasione proporrà un repertorio swing.