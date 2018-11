Jamil incontra i fan in Feltrinelli e firma le copie del nuovo album "Most Hated"

Venerdì 23 novembre 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli Express, in Piazzale XXV Aprile a Verona, Jamil incontra i fan e firma le copie del nuovo album "Most Hated". Acquista il disco alla Feltrinelli Express di Verona e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie (*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

Jamil è un rapper nato a Verona con origini Iraniane, artista indipendente del panorama HipHop Italiano, ha fondato la sua etichetta discografica Baida Army per autoprodursi. Appassionato anche di video, cura personalmente ogni regia e montaggio dei suoi progetti. Tutto questo gli ha permesso di creare il proprio stile unico e riconoscibile sia a livello visivo che musicale. L'approccio self-made e le numerose controversie con altri rapper, l’hanno portato ad avere un gran numero di haters, da qui il titolo del suo nuovo album Most Hated, ma l’album non è soltanto questo. Nel disco infatti si sente lo spirito multietnico che segna la sua vita quotidiana e quella dei suoi amici. Svariati gli argomenti trattati in questo progetto, dal razzismo allo sport, con diversi riferimenti al mondo animale.

Jamil, con la sua vita semplice, senza lussi rappresenta i ragazzi di terza generazione, il suo è un approccio rap pieno di parole e incastri, sopra a sonorità Trap e senza omologarsi. Interessanti sono le collaborazioni chiamate per dare un tocco in più al disco. Nelle dieci tracce che lo compongono, spicca il featuring con J-Ax nel brano “Di tutti i colori”, ma oltre all’ex Articolo 31 troviamo anche Vacca, Laioung e il rapper di Casablanca Lbenj, a testimonianza del valore internazionale che sta acquisendo il rap italiano. Le strumentali sono state prodotte da Jaws, Wairaki, Tom Beaver, Syler Beat ed Enemies.