Sabato 22 giugno 2019 alle ore 15.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, Jamil incontra i fan e firma le copie dell’album "Most Hated Deluxe Edition". Acquista il disco alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che ti darà accesso al firmacopie (*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

Dopo il successo di Most Hated, pubblicato nel Novembre 2018, uscirà il prossimo 21 giugno l’esclusiva versione deluxe, che include le 10 tracce iniziali (con la rivisitazione della traccia “Animal”) + il brano No Racism (già 3.5M views su Youtube ma mai pubblicato all’interno del disco) e 5 nuovi brani inediti, tra cui le collaborazioni con Emis Killa, Sick Luke, Dj Kut Real e Dabs. L’album dal principio racconta le esperienze e la vita dell’artista, cresciuto in una compagnia multietnica.

Il progetto tocca svariati argomenti come il razzismo, il multiculturalismo e lo sport, fino ad arrivare a parlare della sua città natale. Jamil, rapper nato a Verona con origini Iraniane, artista indipendente del panorama HipHop Italiano. Ha fondato la sua etichetta discografica Baida Army per autoprodursi. Appassionato anche di video, cura personalmente ogni regia e montaggio dei suoi progetti. Da poco è uscito un nuovo video, Come La Francia, già quasi a 1M di views.

Tutto questo gli ha permesso di creare il proprio stile unico e riconoscibile sia a livello visivo che musicale. L'approccio self-made e le numerose controversie con altri rapper, l’hanno portato ad avere un gran numero di haters. Da qui il titolo dell’album “MOST HATED”, che però non è soltanto questo. Nel disco si sente lo spirito multietnico che segna la sua vita quotidiana e quella dei suoi amici. Svariati gli argomenti trattati in questo progetto, dal razzismo allo sport, con diversi riferimenti al mondo animale. Jamil, con la sua vita semplice, senza lussi rappresenta i ragazzi di terza generazione. Il suo è un approccio rap pieno di parole e incastri, sopra a sonorità Trap. Senza omologarsi.