"Itinerari Solidali" a Villa Albertini di Arbizzano per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato

"Itinerari solidali… Lontano dai luoghi comuni" seconda edizione domenica 10 giugno dalle 10.30 alle 23.00. Il commercio equo e solidale festeggia 10 anni di attività a Negrar e celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato nella bella cornice di Villa Albertini – Valier ad Arbizzano di Negrar Incontro con i produttori della Bosnia, spettacolo di teatro civile, concerto con Eusebio Martinelli, triangolare di “Calcio Oltre Confini”, laboratori multiculturali, “buone pratiche di accoglienza e formazione dei richiedenti asilo”, giochi per bambini, bar e cucina con prodotti di commercio equo e solidale Un viaggio alla scoperta di una realtà di commercio equo e solidale della Bosnia, la Coop. Insieme, e un'occasione di incontro per celebrare la Giornata mondiale del Rifugiato.

Domenica 10 Giugno a Villa Albertini – Valier ad Arbizzano, Le Rondini - Altromercato, organizzazione no profit di commercio equo e solidale, propone la seconda edizione di “Itinerari Solidali...Lontano dai Luoghi Comuni”: un giorno di scambio tra il commercio equo e solidale e alcune realtà che si occupano di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo. Evento che gode del Patrocinio del Comune di Negrar e rientra nei progetti regionali promossi dalla Rete Veneto Equo e nelle iniziative promosse nell'ambito della Campagna “Nella mia città nessuno è straniero”.

La bottega Le Rondini Altromercato di Negrar compie 10 Anni. I soci fondatori di una realtà agricola fair trade della Bosnia, La Coop. Insieme, vengono a Verona per festeggiare insieme a noi questo sogno che, grazie anche all'entusiasmo e all'impegno di molti volontari, si è concretizzato. La Coop. Insieme è un progetto multiculturale, portato avanti principalmente da un gruppo di donne di religioni diverse, che in seguito al conflitto della Ex-Jugoslavia, si sono impegnate per facilitare il ritorno dei rifugiati e la vita in comune nella regione di Bratunac e Srebrenica. Hanno riattivato un sistema microeconomico basato sulla coltivazione di piccoli frutti in fattorie di famiglia unite in cooperativa. Rada Zarkovic e Skender Hot, dialogando con Adriana Vallisari, giornalista di Verona Fedele, racconteranno come è stato possibile ricostruire la convivenza in questa zona dove i più orrendi massacri sono stati all’ordine del giorno e immaginare il futuro sembrava impossibile (entrata gratuita fino ad esaurimento posti).

Seguirà un pranzo con i produttori (solo su iscrizione fino al 4 giugno) Lo spettacolo di teatro civile “La Scelta” e il concerto con Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar faranno da cornice per immergersi nella cultura balcanica. Alle 18,30, lo spettacolo “La Scelta”, che vanta oltre 650 repliche tra Italia e l'Europa, racconta quattro storie raccolte durante il conflitto bosniaco dalla dottoressa Svetlana Broz e affidate alla voce di Marco Cortesi e Mara Moschini; queste quattro storie rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e umanità. Storie vere di uomini e donne che hanno avuto la forza di rompere la catena dell’odio e della vendetta, la capacità di vedere oltre il loro egoismo e rischiare la loro stessa vita per salvare quella di altri. Storie vere, autentiche, indimenticabili, raccolte con un piccolo registratore sui campi di battaglia. (entrata gratuita fino ad esaurimento posti)

Alle 21,00 si concluderà la giornata con “Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar”: musicisti e spettatori non saranno in alcun modo separati da un dislivello dovuto al palcoscenico, ma si uniranno in una festa che vedrà sullo stesso piano persone che ballano, suonano e cantano liberamente come accade nella tradizione della musica balcanica e gitana. “Itinerari solidali...Lontano dai Luoghi Comuni”, per questa sua Seconda Edizione, intende anche celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato (20 Giugno) vivendo significativi percorsi di scambi di competenze e trovando nella relazione il piacere della conoscenza reciproca. Un contesto in cui raccontarsi e accogliere il racconto dell'Altro. Ricordando lo scrittore e giornalista Alessandro Leogrande “... Perchè solo un viaggiatore può capire il peso delle parole che pronunceranno, solo un altro viaggiatore può indicargli la strada della leggerezza. (…) Bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno spinto tanti a partire e tanti altri ad andare incontro alla morte. Sedersi per terra intorno a un fuoco e ascoltare le storie di chi ha voglia di raccontarle, come hanno fatto altri viaggiatori fin dalla notte dei tempi. “ (dal libro La Frontiera Feltrinelli Ed.). Sono coinvolte nell'evento alcune realtà impegnate nell'accoglienza dei richiedenti asilo.

Dalle ore 14,00 la cittadinanza assisterà ad una “Dimostrazione ed Esposizione di creazioni sartoriali in stile africano” a cura dell'Ass. Virtus Verona. Attraverso un progetto di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, promosso da Azalea Cooperativa Sociale, si scoprirà "Il linguaggio dei capelli in Africa, laboratorio intrecci e treccine”. Alle 17,00 i ragazzi richiedenti asilo ospiti di due Cooperative, Valpolicella Servizi e San Francesco, e la squadra amatoriale 5ramO si “incontreranno” nel triangolare “Calcio Oltre Confini”. Alla sera cucina multietcnica grazie alla preziosa collaborazione con il Gran Can Hotel Ristorante, un progetto sociale della Coop. Azalea. Durante il pomeriggio laboratori creativi per bambini/e: il gioco dell'oca della Rete Veneto Equo e “ Block printing: un prezioso biglietto per te!” “Itinerari Solidali...” un giorno importante di socializzazione e un terreno fertile per creare nuovi intrecci.