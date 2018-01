"It’s time to dance" ritorna in scena al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto

Dopo il successo delle prime due edizione, “It’s Time to Dance”, torna a far parlare di sé: sabato 20 gennaio 2018, il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto ospiterà per la terza volta la kermesse di danza e beneficenza che nelle prime due edizione ha ottenuto ottimi risultati in termini di spettacolo e raccolta fondi.

Terza edizione però significa anche migliorare l’offerta di intrattenimento e per questa nuova edizione, le novità non mancano: aumenta il numero dei ballerini, che da 220 passa a circa 300 grazie all’adesione di tre nuove A.S.D che fanno passare da dodici a quindici, il numero delle associazioni affiliate a C.S.E.N. Comitato Provinciale di Verona presenti. Cambia nuovamente la causa da sostenere con questa iniziativa, che quest’anno vede lo staff impegnato al sostegno di Dravet Italia Onlus, un’associazione benefica che raccoglie fondi per sostenere la ricerca scientifica sulla Sindrome di Dravet, rara forma di epilessia, resistente ai farmaci, accompagnata da disturbi dello sviluppo neurologico. “It’s Time to Dance 2018”, sarà nuovamente patrocinata dal Comune di San Giovanni Lupatoto, la patria dello sport, detenente il titolo di “European City of Sport”.

In questa terza edizione la manifestazione, conserverà inoltre il patrocinio di “CSEN Danza”, circuito nazionale danza CSEN, confermando il diritto a far parte delle attività più importanti del settore. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 5,00 €, le prevendite saranno disponibili presso la sede del Comitato C.S.E.N. Verona (sito in Via Fleming 17) a partire da Lunedì 11 Dicembre, oppure il giorno dello spettacolo direttamente presso la biglietteria del Teatro Astra. I presupposti dunque per vivere una fantastica serata all’insegna di sport e sociale ci sono tutti, non resta che segnare la data in agenda e godersi lo spettacolo.

Info e tickets: 045.8621659 3341184603 csenverona@tiscali.it - www.csenverona.it