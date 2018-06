It's healthy bio brunch time! Ogni sabato da Piugustobio

Fai il pieno di energia e gusto con il BRUNCH salutare di PIUGUSTOBIO: ingredienti freschi di giornata, biologici, a km zero e cucinati espressi, no grassi animali, medio/basso indice glicemico.



Caffè rigorosamente Bio/ Cappuccino Bio (anche vegetale con latte di mandorla)/ Estratti freschi & succhi biologici/Brioche fresche Bio/Torte fatte in casa/Pancakes integrali/Piatti salati: uovo 7 minuti su cecina e verdurine, Veg-burgers, Bruschette.....



€ 15,00 p.p 5 portate



Il menu