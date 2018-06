Isola Street Music: la notte delle note tra i vicoli della Città del Riso

Una serata magica, dedicata alla musica di qualità, con esibizioni esclusivamente dal vivo per le vie, nei vicoli e nelle piazze di Isola della Scala. Torna sabato 30 giugno, per il terzo anno consecutivo, “Isola Street Music”. L’evento trasformerà, per una serata, dalle 21:00 a mezzanotte, il centro cittadino in un salotto all’aria aperta, con musica di qualità rigorosamente “in acustico”, che spazierà dalla classica al jazz, al folk e non solo.

Come nelle precedenti edizioni la parola d’ordine sarà “qualità”: qualità negli allestimenti all’aperto e qualità nelle proposte dei gruppi musicali, dei solisti e degli artisti chiamati a dar vita ad una serata dedicata agli amanti delle sette note, della poesia e dell'arte.

Il centro, per l’occasione, diventerà una grande ed unica area pedonale con Negozi ed Esercizi Pubblici aperti. La terza edizione di Isola Street Music è frutto della collaborazione tra gli Assessorati alle attività produttive e alle manifestazioni del Comune di Isola della Scala, Ente Fiera e l’Associazione dei piccoli imprenditori Isolani “Città del Riso”.

«Siamo lieti che questa manifestazione, nata tre anni fa da una idea dei Commercianti del centro e sostenuta dalla Amministrazione Comunale, si stia confermando nel tempo. - dichiara il Sindaco Stefano Canazza - Attendiamo con piacere i visitatori, ai quali porgo sin d’ora il benvenuto. In alternativa ad altre occasioni, con questa manifestazione, si è voluto creare un contesto inusuale, indirizzato alle famiglie che, per l’occasione, potranno godere del nostro centro, dei nostri negozi e dei nostri punti di ristorazione, in modo sereno e disteso, come suggerito nelle calde serate d’estate».

(fonte foto Facebook)