Al Teatro Capitan Bovo il Festival "Isola Risuona"

Il Festival “Isola Risuona” torna al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala con la sua terza edizione organizzata e prodotta dall’Associazione Capitan Bovo. Due appuntamenti dedicati ai giovani musicisti che si avviano alla carriera dove possono esprimere il loro potenziale e mettersi in gioco a livello professionale, come spiega il direttore artistico Federico Novarini. L’offerta del Teatro Cinema “Capitan Bovo” di Isola della Scala da tempo include teatro e cinema, che negli anni di attività ha raggiunto un’ottima qualità di proposta culturale e dal 2017 sta diventando anche un centro d’incontro musicale di alto livello, con particolare attenzione al futuro e ai giovani.

Il fil rouge di quest’anno sono le formazioni cameristiche come nucleo musicale. Il primo appuntamento di venerdì 15 novembre, ore 21 sarà dedicato ai fiati con il quintetto Work in progress quintet che ci accompagnerà con la favola musicale “Pierino e il lupo” di S. Prokof’ev e quintetti di W.A. Mozart. Formazione nata all'interno del Conservatorio di Verona nel 2015, si perfeziona nel repertorio del Novecento e collabora con la Fucina Culturale Machiavelli in varie rassegne, tra cui “Giochi da camera” nel 2017. I suoi membri, Maria Laura de Pace flauto, Rebecca Saggin oboe, Francesca Pernigo clarinetto, Leonardo Saggin fagotto e Giordano Calciolari corno, sono tutti diplomati e docenti di strumento in varie istituzioni, tra cui il Liceo Musicale Montanari di Verona, e hanno tenuto concerti in vari teatri tra i quali Teatro Filarmonico di Verona, Teatro Zandonai di Rovereto, Auditorium Cesare Chiti di Livorno, Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.

Il secondo appuntamento: Anacrusa Ensemble

Il secondo ed ultimo appuntamento di mercoledì 4 dicembre, ore 21, sarà invece dedicato al quintetto d’archi con l’Anacrusa Ensemble formata da Matteo Anderlini ed Elisabetta Levorato violini, Cesar Augusto Bracho viola, Veronica A. Nava Puerto violoncello e Francesco Piovan contrabbasso. Anacrusa Ensemble nasce dal progetto comune di cinque musicisti di voler creare una sinergia tra il mondo della musica classica tradizionale e quello della musica sudamericana. Seppur giovani sono già tutti diplomati presso vari conservatori e perfezionati con maestri prestigiosi quali Ilya Grubert, Massimo Quarta, Sonig Tchakerian, Roberto Baraldi, Dejan Bogdanovich, Stefan Milenkovich, Luca Simoncini, Oleksandr Semchuck e Gabriele Ragghianti. “Fantasie americane” sarà il viaggio proposto dal quintetto dove sonorità tradizionali si fonderanno con le “Quattro stagioni” di Astor Piazzolla, riformatore del tango e strumentista d'avanguardia del XX secolo.

Il Festival “Isola Risuona” è organizzato e prodotto dall’Associazione Capitan Bovo di Isola della Scala, con la collaborazione della Fucina Culturale Machiavelli e con il contributo di Cerea Banca, Cestonato costruzioni edili e Orificeria orologeria Ferrarini "Non solo tempo".

Informazioni, contatti e prenotazioni

Biglietti singoli numerati. Prezzo unico: 5 euro

Biglietteria Teatro Capitan Bovo: tel. 045-7302667

La biglietteria del teatro è aperta mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli cinematografici e un'ora prima dell'inizio degli spettacoli teatrali.

Web: www.capitanbovo.it | Mail: segreteria@capitanbovo.it