Un Ferragosto "irlandese" al Forte Gisella di Verona

Ferragosto con atmosfere celtiche e brani d’autore a Forte Gisella. Ritorna la musica nella suggestiva cornice del bastione mercoledì 14 agosto alle ore 21, con lo spettacolo gratuito “Concerto di Ferragosto – Sotto i cieli d’Irlanda”. Sul palco sarà il trio dell’Ensamble Sangineto ad animare la serata.

Per gli spettatori quindi la possibilità di ascoltare le famose melodie della tradizione irlandese e dei brani inediti con arrangiamenti in salsa celtica. Il concerto darà l’opportunità di raccogliere fondi a favore della San Vincenzo De Paoli, parrocchia S. Maria Assunta a Golosine

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Verona Swing con il supporto di AICS Verona e promosso dalla 4ª Circoscrizione e dal consorzio Zai, è stato presentato oggi in municipio per la 4a circoscrizione dal presidente Carlo Badalini e dalla presidente della commissione Cultura Patrizia Zanetti. Presenti inoltre Marco Sorio per l’associazione Verona Swing e il presidente della San Vincenzo de Paoli Martino Menghini.

In caso di maltempo il concerto verrà rinviato a venerdì 16 agosto 2019, con lo stesso orario.

Informazioni e contatti

4ª Circoscrizione – Via Tevere. 38 – Verona Tel. 045-950733 e la mail

circoscrizione4@comune.verona. it

Web: https://circ4.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=25919

- https://www.facebook.com/EnsembleSangineto/