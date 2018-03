Doppio appuntamento con Europe Direct e Ippogrifo per la Giornata internazionale dei diritti della Donna

Europe Direct, antenna locale della Comunità europea inserita negli uffici e nei protocolli di attività della Provincia di Verona, presenta due iniziative che si realizzeranno il prossimo giovedì 15 marzo per la celebrazione della Giornata internazionale dei diritti della Donna.

La mattina del 15 marzo, con inizio lavori alle ore 11.00, si svolgerà nella Sala della Loggia Fra Giocondo, nel Palazzo Scaligero di Verona (ingresso da Via S. Maria Antica, 1) la conferenza dal titolo “Mito e violenza di genere”. La conferenza, organizzata da Ippogrifo Produzioni, avrà come tema la costituzione dell’archetipo femminile nella società occidentale attraverso l’excursus storico letterario dai miti greci sino alla cronaca nera dei nostri giorni. Alla conferenza sono stati invitati ad intervenire i rappresentanti studenteschi delle scuole superiori della Provincia di Verona ai quali, oltre alla relazione ed al dibattito, verranno fornite informazioni chiare e precise sui canali di sostegno alla Donna nei casi di stalking, mobbing, violenza (familiare o di coppia) nel nostro territorio. Sostegno e contributo al reperimento di queste informazioni il portale istituito dalla Provincia di Verona S.I.N.T.E.S.I.

Gli Istituti che hanno aderito all’invito presenzieranno anche con il proprio referente per il giornalino studentesco per diffondere capillarmente la relazione dell’iniziativa e le informazioni ricevute in sede dell’incontro tramite i propri canali interni.

RELATORI: Alberto Rizzi, drammaturgo e regista (autore delle piece Tutta colpa di EvA e del pluripremiato Sic Transit Gloria Mundi), l’avvocato penalista Paolo Mastropasqua, lo psichiatra e psicoterapeuta Giuseppe Battaglia responsabile clinico reparto psichiatrico adolescenti di Santa Giuliana, centro di riferimento regionale veneto. Chiude i lavori la dott.sa Valeria Fantini che, quale delegato di Europe Direct, illustrerà le linee guida comunitarie europee per la Donna. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e l’ingresso è libero e fino ad esaurimento posti.

Il secondo appuntamento della giornata è previsto in Piazza dei Signori, sotto il Loggiato Fra Giocondo dalle ore 18,30. Il concerto spettacolo, libero e gratuito, Quello che le donne di Ippogrifo Produzioni, verrà allestito sotto il Loggiato e sarà godibile dalla platea allestita appositamente per l’occasione e anche dai frequentatori occasionali della Piazza. Il concerto propone un medley di canzoni italiane note al grande pubblico seguendo il filo rosso della canzone d’autore: canzoni note per l’interpretazione delle grandi voci femminili (come Mina e Mia Martini), brani scritti da grandi autori per alcune fortunate interpreti (Vasco/Patty Pravo ad esempio), o canzoni che raccontano universi femminili e le loro fragilità (Quello che le donne non dicono e Sally). La scaletta musicale sarà interpretata, con accompagnamento dal vivo al piano, da Andrea Manganotto e sarà intervallata dagli interventi di Chiara Mascalzoni. L’attrice veronese leggerà attraverso il Diario di bordo stralci di storie di donne coraggiose che hanno cambiato il mondo. Un omaggio leggero e poetico alle figure femminili più o meno note nei diversi ambiti culturali, storico e sociali, tra le altre: Rosa Luise Parks, Samantha Cristoforetti, Ipazia, Marie Curie.

Il Centro Europe Direct della Provincia di Verona, è un servizio d'informazione sulle attività e opportunità dell'Unione Europea rivolto a tutti i cittadini, alle imprese, alle cooperative sociali, agli enti pubblici, alle scuole, al mondo del volontariato e della ricerca, ai professionisti, ai centri di formazione, alle associazioni di categoria, agli agricoltori e ai giovani (www.europedirect.provincia.vr.it).

Ippogrifo Produzioni è centro di produzione teatrale e cinematografico veronese, incubatore e sviluppatore di progetti artistici e culturali spesso in stretta connessione con tematiche sociali.

www.ippogrifoproduzioni.com