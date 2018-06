IoBene salone del benessere, al Palaexpo di Veronafiere

Due giorni dedicati al benessere a 360° con la 9.a edizione di IO BENE Salone del Benessere, in programma sabato 3 e domenica 4 novembre 2018 a Verona presso il Palaexpo di Veronafiere, IO BENE Salone del Benessere è ormai un appuntamento imperdibile, un'esperienza veramente unica per un pubblico sensibile e attento al benessere quotidiano, una rassegna di prodotti per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, per il tempo libero, per la casa, per l’ambiente e molto altro.

Gli espositori della 9.a edizione di IO BENE Salone del Benessere sono stati selezionati tra aziende che producono e/o commercializzano prodotti di qualità nel campo dell’alimentazione, della cosmesi, dell’abbigliamento, dell’arredo, della bioedilizia, del fitness, del biologico, del benessere in generale. I visitatori potranno acquistare i prodotti esposti, essere informati sulle novità e seguire i suggerimenti degli operatori del benessere.



Come per le precedenti edizioni, anche nell’ambito della 9.a edizione di IO BENE Salone del Benessere si svolgeranno eventi, workshops, conferenze, seminari, presentazione di libri da parte degli autori. Un’occasione per confrontarsi con gli esperti su temi legati all’alimentazione, alla cura del corpo e della mente, alla bioedilizia, al benessere a 360°.



IO BENE Salone del Benessere sarà aperto al pubblico sabato 3 novembre e domenica 4 novembre 2018 dalle ore 10,00 alle ore 19,00. L'ingresso alla manifestazione (7,00 Euro, 5,00 Euro ridotto, gratis per bambini fino ai 10 anni) permette di assistere gratuitamente a tutte le conferenze e ai seminari in programma.

www.iobene.it

