Interzona presenta "Starting the six - Microfestival urbano" alla Zai di Verona

Nel mese di settembre 2019 prenderanno forma all’interno della Zai storica una serie di workshop, proiezioni ed eventi organizzati in vista di un più ampio festival che sarà realizzato nel 2020. "Starting the six" è la prima tappa per sperimentare modalità innovative di scambio di risorse e competenze tra le realtà della rete con lo scopo di migliorare l’azione delle singole associazioni e aumentare l’impatto sociale sul territorio.

Si inserisce all’interno di un più ampio percorso partecipativo iniziato nel mese di marzo 2019 che ha l’aspirazione di creare una piattaforma collaborativa tra le organizzazioni coinvolte per il "Festival 6to6".

Festival 6to6: Zona Artistica Itinerante

È un festival di immaginazione urbana che prenderà forma nel 2020 in ZAI coordinato da Interzona in collaborazione con Aloud, Codice Inutile, Circolo del Cinema di Verona, Humus, Associazione Verona FabLab, Agile, Il condominio il Borgo, Coop. Soc. Energie Sociali, Canoa Club, Sol.Co. Verona, Società Cooperativa Sociale La Nuova Stella.

La ZAI (Zona Agricola Industriale) è una delle aree industriali storiche della città. Negli ultimi anni è stata oggetto di diffusi cambiamenti urbani e sociali. In ZAI si trovano storiche aree produttive ancora attive, aree riutilizzate con nuove funzioni commerciali, direzionali e logistiche, grandi poli di attrazione fieristica, ampie aree in disuso con un vasto patrimonio immobiliare dismesso da recuperare o in fase di trasformazione (come l’area dei Magazzini Generali), aree a bassa antropizzazione e interstizi di terzo paesaggio.

L’idea del "Festival 6to6" nasce dalla volontà di esplorare questi luoghi, vivendoli, mostrandone potenzialità e opportunità. Attraverso la combinazione straniante di attività, spazi, e tempi d’uso, il festival vuole stimolare campi di immaginazione urbana, aprendo porte verso ciò che oggi è visto come impossibile, o che addirittura non è visto.

Il programma del microfestival urbano

21 settembre 2019

dalle ore 16.30 alle ore 18 – biciclettata per la Zai in collaborazione con FIAB Verona

ore 18 aperitivo musicale in parco Santa Teresa a cura di Associazione Interzona

ore 18.30 presentazione workshop Arte Generativa: creare arte con algoritmi – Sala A – Condominio il Borgo a cura di Codice Inutile e ALOUD scuola di musica

ore 19 presentazione workshop Playing with music – Sala B – Condominio il Borgo a cura dell’associazione Humus Zamboni

ore 20 presentazione workshop Sedute Vaganti – parco Santa Teresa a cura del progetto Fab Van promosso da Verona Fablab in collaborazione con Associazione Interzona e con il supporto dal progetto WelfCare.

ore 20.30 presentazione cortometraggio “Le case che eravamo” di Arianna Lodeserto (2018 / 17 min) sarà presente la regista – parco Santa Teresa a cura di Circolo del Cinema e Associazione Interzona

ore 21 presentazione del documentario “Un’ora sola ti vorrei” (2002) di Alina Marazzi (55 m.) – parco Santa Teresa a cura di Circolo del Cinema e Associazione Interzona In caso di pioggia gli eventi saranno rimandati.

Per supportare la conciliazione familiare e garantire divertimento a grandi e piccini, a cura di Progetto WelfCare Cooperativa Sociale “La Nuova Stella”, sono previsti:

dalle 16.30 alle ore 18 – laboratorio Scopri il quartiere giocando, attività per bambini presso il parco Santa Teresa con momenti di gioco alla scoperta della storia del quartiere con avventure nel borgo, intervallati da letture e momenti creativi. età 4-11 anni.

dalle 18.30 alle ore 22 – Uno spazio per famiglie sarà allestito presso la sala C del condominio il Borgo, con uno spazio mamme per allattamento (con presidio baby pit stop di stampo Unicef) e cambio per i più piccolini. Per i bambini più grandi si alterneranno laboratori creativi e momenti di gioco condiviso. mamme e bambini di età 0-11 anni.

Tutti gli spazi utilizzati per il progetto all’interno del Condominio il Borgo sono resi disponibili grazie all’amministrazione del “Condominio il Borgo” e alla cooperativa sociale Energie Sociali che ne garantisce la gestione.

Coordinamento: Ass. Culturale Interzona

Partner: ALOUD Codice Inutile Circolo del Cinema Associazione culturale Humus Verona Fablab Associazione A.G.I.L.E. Il condominio il Borgo Energie Sociali

Con il supporto CSV Verona Federazione del Volontariato Sol.Co. Verona e Società Cooperativa Sociale La Nuova Stella.

Con il patrocinio del comune di Verona e della 5° circoscrizione

Informazioni e contatti

Web: www.izona.it

Evento Facebook

mail: info@izona.it

Associazione Culturale Interzona

Via Fleming, 7

37135 Verona

www.izona.it