Interzona presenta "Iz not dead": serata di musica al Forte Sofia con i Lay LLamas

Sabato 20 Luglio Interzona presenta "Iz not dead", una serata di musica presso Forte Sofia. In occasione dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna Interzona porterà a Verona il rock cosmico senza tempo di Nicola Giunta e i suoi Lay LLamas, che rokit.it definisce come «il progetto italiano che ancora non conoscete ma che all'estero ci invidiano».

Per i Lay Llamas, infatti, sarà la prima esibizione nel capoluogo Scaligero.

Prima e dopo il concerto sarà presente la musica di IZ SoundSystem, il collettivo di djs che si è formato in questi anni all’interno di Interzona.

Sabato ci saranno: Diggaz, Verdeanita, Copper, Dj Müll, Ka.ne, WarninGG e Helicopta Kiddo. La parte musicale sarà accompagnata da video e proiezioni riguardanti lo sbarco sulla luna, all’interno del Forte.

Per quanto riguarda il cibo durante la serata sarà presente anche uno stand de “Lo Speziale”. "Iz not dead" sarà sabato 20 luglio presso Forte Sofia (via Monte Novegno Verona) dalle 18 alle 00.30.

Informazioni e contatti

Ingresso con tessera Interzona 2019 (5 euro) oppure con tessera annuale Forte Sofia. È necessario il pre-tesseramento (https://www.izona.it/tesseramento/).

È possibile fare il pre-tesseramento di Interzona online sul sito www.izona.it

Web: https://www.izona.it/iz-not-dead-lay-llamas-iz-soundsystem/