Interzona al Forte Chievo per una serata di grande musica con R.Y.F. e Riot Dj

Sabato 30 novembre Interzona e Associazione SDV presentano una serata di musica presso Forte Chievo, dove si esibiranno R.Y.F. e Riot Dj.

R.Y.F. è il progetto solista della cantante e chitarrista Francesca Morello, che si esibirà per la prima volta a Verona con il suo secondo album “shameful tomboy”, registrato interamente in analogico. L’acronimo R.Y.F. deriva da restless yellow flowers , una citazione de “Il maestro e Margherita” di Bulgakov e la sua musica intensa e minimale, con riferimenti agli anni 90 di PJ Harvey e Ani di Franco, vuole dare voce alle diversità e alla comunità queer.

A seguire si esibirà Riot Dj, un nome ormai iconico in città, il quale porterà il suo stile mix and match, che spazia dalla new wave anni 80 alle sonorità electroclash dei primi anni 2000.

Informazioni e contatti

Il concerto e il dj set si terranno sabato 30 novembre presso Forte Chievo (via Bionde, 61) dalle 21.30.

R.Y.F suonerà alle 22.30 e Riot Dj alle 24.

Contributo richiesto: 5 euro.

Interzona: ​www.izona.it

Evento Facebook