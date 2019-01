L'instant theatre® di Enrico Bertolino sul palco del Nuovo a Verona

Quando narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Enrico Bertolino ha iniziato da oltre due anni a cimentarsi in una formula teatrale innovativa che ha portato con successo nei teatri delle principali città italiane tra cui Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino e Verona. Si tratta dell’instant theatre®, spettacolo in scena al Teatro Nuovo di Verona lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 21, nel quale narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico.

La formula non è quella del monologo tradizionale ma del confronto diretto dell’attore col pubblico, un dialogo costantemente aggiornato sui temi di più scottante attualità. Attraverso l’instant theatre® il teatro diventa luogo di informazione satirica e lo spettacolo un percorso di conoscenza di un tema politico o sociale, un “tutorial” col sorriso sulle labbra, particolarmente indicato per chi, come lo stesso Bertolino, gronda certezze e dubbi equamente ripartiti. Novanta minuti da passare insieme per chiarirsi le proprie convinzioni e farsene delle nuove.

La formula è stata sperimentata con successo in momenti salienti della politica italiana. Lo spettacolo "Vota tu! (che a me vien da ridere)" era dedicato alle elezioni amministrative milanesi del giugno 2016, nello spettacolo "Perché boh – Guida comica allo sfruttamento della Costituzione", Enrico Bertolino ha affrontato il tema del referendum costituzionale del 4 dicembre dello stesso anno. Nel 2017 Bertolino è tornato in scena a Milano con lo spettacolo "Le due giornate di Milano" in cui si raccontavano storie, attualità, stranezze e contraddizioni del capoluogo lombardo, una città che cambia per rimanere sempre la stessa.

