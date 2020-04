InLingua Verona presenta il workshop "Elements of public speaking"

Ansia da palcoscenico? Ci pensiamo noi. Il workshop in lingua inglese "Elements of Public Speaking" vi aiuterà a focalizzare le energie per trovare la vostra voce! Visto il grande successo delle edizioni precedenti, inlingua Verona è felice di presentare nuovamente il nostro workshop in lingua inglese “Public Speaking”. Il workshop si svolgerà online e il relatore sarà nuovamente Tom Pollo.

I PARTE: Lunedì 27 Aprile dalle 18 alle 20.

II PARTE: Lunedì 4 Maggio dalle 18 alle 20.

Il workshop “Public Speaking” fornisce suggerimenti per poter presentare, interagire e parlare in pubblico in lingua inglese nel modo più efficace. Essere un grande oratore è una sfida. Tom vi aiuterà infatti a focalizzare l’energia per insegnarti a trovare la vostra voce! Il workshop è infatti formato anche da una parte pratica dove vi verrà insegnato a scegliere e presentare i contenuti e ad utilizzare il linguaggio del corpo.

Per maggiori informazioni e l’iscrizione, contattateci a segreteria@inlinguaverona.it.