Iniziativa solidale: aiutiamo la Christ Raja School

In questo tempo così complicato la situazione della Christ Raja School, che si trova in India, nella città di Howrah, accanto a Calcutta, non è facile. Il pesante lockdown per la pandemia di coronavirus ed il ciclone Amphan, hanno messo a dura prova alunni, famiglie e insegnanti, che però – dalle notizie che riceviamo quotidianamente – non si perdono d’animo e continuano a lottare con i mezzi che hanno a disposizione.

A seguito dell'allentamento del lockdown, le scuole in India potranno riaprire a luglio. Anche alla Christ Raja School gli insegnanti sono pronti a tornare a lavorare e gli alunni non vedono l'ora di sedersi nuovamente tra i banchi della loro scuola. Ma a causa dell’emergenza sanitaria ed economica e dei danni del ciclone, il rientro non sarà affatto facile. Per rendere possibile la riapertura c’è bisogno ancora una volta del nostro aiuto. Raccoglieremo offerte e donazioni proponendo mascherine solidali, generosamente donate dall’Associazione ad Maiora Verona, e altri manufatti della tradizione indiana.

Le mascherine di “comunità”, realizzate a mano con passione e creatività, sono in tessuto di doppio cotone, lavabili, con ampia scelta di colori e fantasie, per bambini e adulti. Il ricavato sarà devoluto interamente all'istituto.

Informazioni, contatti e prenotazioni delle mascherine

mail: teachme@nadiaonlus.it

whatsapp: 3405529041 o 3497762454

o Web: https://www.facebook.com/nadiaforchristraja/

L'iniziativa solidale si terrà presso “aworking space” nei giorni sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle 10 alle 18. Vi aspettiamo!

